«Клооп» выпустил 16 июня материал о том, как президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предложил странам ШОС заняться информационной безопасностью.

В этом материале были даны примеры того, как в странах-членах ШОС контролируют интернет и свободу слова, и в качестве одного из примеров была дана история о том, как в России осудили человека за пост со словами «Путин — сказочный долбоёб».

К сожалению, в первоначальной версии материала редакция «Клоопа» применила цензуру и вместо слова «долбоёб» напечатала шесть звёздочек.

Так делают российские СМИ, потому что в России у властей есть способы оказывать давление на издания за использование мата в текстах, даже если мат в цитатах.

Позиция редакции «Клоопа» была всегда непреклонна — мы цитируем мат без цензуры, а также разрешаем использовать мат своим колумнистам. Мы будем печатать мат, даже если власти Кыргызстана это вдруг запретят (сейчас закон о СМИ запрещает «нецензурные выражения», но на интернет-издания этот закон не распространяется).

В связи с этим, редакция «Клоопа» извиняется перед своими читателями за то, что на несколько часов отступила от собственных принципов и дала неполную информацию, упустив важнейшее слово в описании президента России Владимира Путина.