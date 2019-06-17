Икрамжан Илмиянов. Фото: секретариат СДПК

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 17 июня сообщила, что закончено следствие по уголовному делу бывшего водителя и советника Алмазбека Атамбаева — Икрамжана Илмиянова. Его подозревают в завладении $150 тысяч «обманным путем».

«В настоящее время подозреваемый Илмиянов и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении ГКНБ.

Бывший водитель Атамбаева находится в СИЗО ГКНБ.

Дело Илмиянова

Власти возбудили уголовное дело против Икрамжана Илмиянова в сентябре 2018 года. Какое-то время генпрокуратура отрицала его существование.

Спецслужбы вернули Илмиянова в Кыргызстан из России в октябре 2018 года и водворили в следственный изолятор. Тогда его подозревали в преступлениях по семи статьям, среди которых «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки» и другие.

Позже ГКНБ пояснил, в чем именно подозревается бывший советник Атамбаева. Следствие считает, что Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

Социал-демократическая партия Кыргызстана, которая поддерживает экс-президента Алмазбека Атамбаева, назвала задержание Илмиянова «шоу», а следствие — «политически мотивированным».

Такие заявления СДПК делает из-за затянувшегося конфликта между Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым. После того, как Жээнбеков стал главой страны, власти арестовали всех высокопоставленных соратников Атамбаева.

От водителя до советника президента

Икрамжан Илмиянов начал свою карьеру на предприятии «Кыргызавтомаш», где он работал водителем. Владельцем предприятия был Атамбаев.

Вплоть до 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность замглавы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек». На фоне скандала он покинул свой пост и позже возглавил Федерацию кок-бору.

Читайте еще:

• ГКНБ: Илмиянов получил деньги от частной компании, работая в предвыборном штабе Жээнбекова. Что это за фирма и что говорят в СДПК