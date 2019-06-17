Тогтогульская ГЭС. Фото: «Электрические станции»

Что случилось?

В начале июня первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов во время поездки в Джалал-Абадскую область заявил, что с 2019 года в стране начинается цикл маловодья.

По его словам, ближайшие три-пять лет приток воды будет снижаться, а потом вновь повысится.

«В этом году начался цикл по уменьшению воды. Мы планировали, что с объема воды в 13,5 млрд кубометров прекратим расходование. Как и прогнозировалось нами, объем воды в Токтогульском водохранилище составляет на сегодня порядка 14 млрд кубометров», — сказал он.

По его словам, с этого года воду будут использовать экономно, потому что в следующие годы ее приток может еще больше снизиться.

«В этом году мы накопим порядка 17 млрд кубометров воды, это на два-три млрд кубометров меньше, чем в прошлом», — сказал он.

Количество воды уменьшилось и что?

Воду в Кыргызстане используют не только для сельскохозяйственных нужд, но и для выработки электроэнергии. В Кыргызстане он зависит от притока воды в Токтогульское водохранилище. На водохранилище построена Токтогульская ГЭС, которая обеспечивает более 30 процентов электроэнергии в стране.

Само водохранилище построено на реке Нарын, а приток воды в реку зависит от снегонакоплений в ее верховьях.

Если воды в Токтогульском водохранилище будет очень мало, то власти страны будут вынуждены закупать электроэнергию из-за рубежа. А если же денег на ее покупку не хватит, то власти могут использовать веерные отключения в стране, чтобы сэкономить электроэнергию.

Подобное уже происходило в зимний период в 2008-2009 годах. Тогда к веерным отключениям привел то ли экспорт электроэнергии в больших масштабах из Кыргызстана в другие страны, то ли то, что власти продали всю воду из водохранилища на полив другим странам.

Из-за этого объем воды в Токтогульском водохранилище снизился до критического уровня. Это сильно ударило по имиджу президента Курманбека Бакиева и стало одной из причин его свержения.

Будут в этом году отключать свет?

Никто точно не знает, но госкомпания «Электрические станции» заявила, что не будет ограничивать количество электроэнергии для потребителей в Кыргызстане.

Пресс-секретарь компании Тагжана Айдаралиева объяснила, что вода будет накапливаться в Токтогульском водохранилище до сентября, после чего станет ясно будет ли Кыргызстан экспортировать электроэнергию в соседние страны или же закупать ее.

«В прошедшую зиму в верховьях реки Нарын снегонакоплений было меньше, чем в предыдущие годы. Именно от снегонакоплений в верховьях реки Нарын зависит приточность реки в Токтогульское водохранилище», — написала Айдаралиева.

Сейчас точно неизвестно, сколько воды находится в водохранилище, потому что

«Электрические станции» перестали публиковать информацию о прогнозах приточности Токтогульского водохранилища. Хотя раньше эта информация была открытой.

В «Электрических станциях» объяснили «Клоопу», что прогноз о приточности водохранилища — интеллектуальная собственность Кыргызгидромета.

«Информация об объеме воды водохранилище не является секретной. Мы можем предоставить данные об объеме по запросу. С Кыргызгидрометом у нас составлен договор, по которому информацию [о приточности] мы можем передавать третьим лицам только по согласованию», — сказала Айдаралиева «Клоопу».

В пресс-службе Кыргызгидромета сослались на постановление правительства, согласно которому, предоставление данных о приточности входит в список платных услуг Кыргызгидромета.

«”Электрические станции” каждый год заключают с нами договор и берут информацию у нас. Мне позвонили журналисты 24.kg и сказали, что каждый год брали информацию у “Электрических станций”, хотя они не должны были эти данные [публиковать эти данные]. Надо спросить у них [почему они решили не публиковать прогноз]», — сказала пресс-секретарь Кыргызгидромета Жазгуль Бегимкулова.

Соавторка: Айсымбат Токоева