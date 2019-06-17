Контекст: Оппозиционер Омурбек Текебаев, отбывающий наказание по делу о коррупции, дал интервью «Азаттыку» о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Уголовное дело против Текебаева началось на фоне его противостояния с Атамбаевым — оппозиционер раскритиковал поправки в Конституцию, инициированные последним.

Текебаев чувствует себя хорошо. Политик говорит, что чувствует себя хорошо, читает книги, газеты, занимается физкультурой и смотрит телевизор. Текебаев вновь заявил о своей невиновности — по его словам, следствие не доказало, что он получил взятку.

Нельзя торопиться с делом Атамбаева. «Меня посадили за то, что я копался в делах Атамбаева. Тогда я сказал, что история меня обелит. Тогда я говорил, что выйду из тюрьмы под аплодисменты, но не хочу такого с Атамбаевым», — сказал Текебаев. По словам политика, если Атамбаева посадят таким же способом, как и его, то экс-президет выйдет оттуда через день с помощью ООН и других организаций. Текебаев сказал, что не хочет, чтобы Атамбаев становился героем. Оппозиционер призвал тщательнее расследовать деятельность экс-президента.

Гуманизация системы сделана для Атамбаева. Текебаев утверждает, что по новым кодексам Атамбаева можно привлечь к ответственности только за особо тяжкие преступления. По его словам, партия «Ата Мекен» собрала 11 обвинений против Атамбаева, но по ним его нельзя привлечь из-за гуманизации системы. Но экс-президента можно привлечь за коррупцию.

Атамбаев сэкономил «Центерре» 3 млрд долларов. Политик говорит, что «Ата Мекен» с 2013 года выступала за сохранение ледников, но Атамбаев продвигал интересы золотодобывающей компании. В итоге он ушел, разрешив «Центерре» полностью уничтожить ледник. «В самой компании говорили, что теперь они сэкономят 3 млрд долларов. Вот если я кому-то сэкономлю 3 млрд долларов, разве мне не отблагодарят? Он продвинул интересы иностранной компании, вопреки интересам страны. Это коррупция. Он нанес ущерб государству. Надо это расследовать», — сказал Текебаев.

Крушение Боинга под Бишкеком и причастность Атамбаева к этому. В 2013 или 2014 году к Текебаеву обратились некие «авторитетные люди» и попросили перевезти через Кыргызстан около 45 млрд долларов на 10 Боингах. Они предлагали оставить 10 процентов этих денег в Кыргызстане. Текебаев говорит, что это были деньги за проданную сирийскую и иранскую нефть, которую пытаются скрыть от США.

«4,5 млрд долларов. И я подумал о том, как мы закрываем весь долг перед Китаем, заканчиваем дорогу Север-Юг, строим железную дорогу с Китаем. Ну и пусть мы потом будем сидеть в тюрьмах США. Зато кыргызский народ назовет нас молодцами», — сказал Текебаев.

По его словам, он передал это предложение Атамбаеву, и тот через несколько дней согласился. Но потом Текебаеву сказали, что сделка сорвалась. При этом с того времени Боинги начали летать из Стамбула в Бишкек, а потом в Гонконг.

«У меня есть подозрение, что самолет, который упал в Дачи-Су, собирался вывезти золото из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Стамбул и оттуда могли перевозиться наличные деньги в Гонконг», — сказал Текебаев.

По словам политика, рухнувший Боинг под Бишкеком вез из Гонконга в Стамбул бытовую утварь. Текебаев утверждает, что дешевле было бы везти этот груз кораблями, а не самолетом.

«Один чайник из Гонконга до Стамбула на корабле доберется за две недели и подорожает на один-два тыйына, а на самолете тот же чайник подорожает на один-два доллара. Скажите, зачем в такой спешке везти чайники из Гонконга в Стамбул в течение восьми часов, это даже не скоропортящийся груз», — сказал Текебаев. По его словам чайники внутри пустые, но занимают много пространства — политик намекнул, что внутри них можно перевозить золото.

Атамбаев уже получил свое худшее наказание. Текебаев считает, что народ увидел ошибки Атамбаева, понял, что слова Атамбаева были ложью. «Раньше он мог смотреть людям в лицо, а теперь нет», — заключил политик.