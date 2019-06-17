«5 канал» 15 июня опубликовал репортаж, в котором журналистка Эльнура Алканова изучила доводы журналистов «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов США, к которым может быть причастна семья Матраимовых.

В нем также утверждалось, что в благотворительный фонд под управлением Матраимовых с 2015 по 2017 год перевели 2,3 млн долларов США.

Семья Матраимовых, среди которых депутат парламента Искендер Матраимов и экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, считается одной из самых богатых и влиятельных на юге Кыргызстана. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно намекал на то, что Матраимовы спонсировали предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.