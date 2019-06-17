«5 канал» 15 июня опубликовал репортаж, в котором журналистка Эльнура Алканова изучила доводы журналистов «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов США, к которым может быть причастна семья Матраимовых.
В нем также утверждалось, что в благотворительный фонд под управлением Матраимовых с 2015 по 2017 год перевели 2,3 млн долларов США.
Семья Матраимовых, среди которых депутат парламента Искендер Матраимов и экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, считается одной из самых богатых и влиятельных на юге Кыргызстана. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно намекал на то, что Матраимовы спонсировали предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.
Кратко. О чем сюжет Алкановой?
В своем репортаже Алканова поставила под сомнение подлинность некоторых документов, которые оказались в распоряжении автора расследования Али Токтакунова, а также заявила, что в итоге «Азаттык» распространил «недостоверную информацию».
Какие доводы она привела?
Одним из главных вопросов Алкановой к расследованию «Азаттыка» стало то, что Айэркен Саймаити, который, по словам Токтакунова, выводил деньги из Кыргызстана, использовал разные подписи на документах. Эти документы журналист Али Токтакунов приводит в своем материале.
«В день, когда Саймаити осуществлял денежный перевод из Кыргызстана, стоит одна подпись. На документах, когда он перечислял деньги из Турции в благотворительный фонд Матраимовых, стоит уже другая подпись», — сказала Алканова.
Контекст: Али Токтакунов в своем расследовании заявил, что из Кыргызстана точно перевели как минимум 250 млн долларов США, и у него есть подтверждающие документы. Он добавил, что к переводу денег был причастен некий Айэркен Саймаити, проживавший в Оше.
125 млн из подтвержденных 250 млн долларов США вывели за рубеж через компанию «Абдыраз», совладельцем которой когда-то был Саймаити. По данным «Азаттыка», он перевел 2,3 млн долларов США в благотворительный фонд Матраимовых «Исмаил ата» в Кыргызстане.
Депутат Искендер Матраимов в своем официальном ответе на расследование заявил, что Айэркен Саймаити — известен предпринимателям, которым надо отправить деньги заграницу. Однако он опроверг, что Матраимовы имеют к нему какое-либо отношение.
Почему подписи вызвали сомнение?
Алканова заявила, что вырезала подпись из расследования «Азаттыка», и нашла идентичную копию подписи в интернете через сервис «Яндекс. Фото» (Возможно, Алканова имела ввиду сервис «Яндекс. Картинки»).
По ее словам, этот результат ведет на сайт приюта для бродячих собак во Флориде, США. Подпись принадлежит некоему Адаму Стэнфилду, который на сайте указан как исполнительный директор приюта. Такой же результат можно найти по запросу «подпись синей ручкой».
Алканова связалась с этой организацией, но ей ответили, что хотя Адам Стэнфилд и работал в приюте, он уволился два года назад.
Подпись, которая возможно принадлежит Стэнфилду, приводится и на скриншотах банковских документов, которые в своем расследовании показал Али Токтакунов. Согласно этим документам, Айэркен Саймаити якобы подписался под переводом в Кыргызстан 500 тысяч долларов США и 729 тысяч долларов США.
Контекст: В своем расследовании «Азаттык» не раскрывает источников, а автор лишь называет их «заслуживающими доверия». Также журналисты не раскрыли от кого они получили документы, которые подтверждают вывод из Кыргызстана 250 млн долларов США.
Депутат Искендер Матраимов в своем официальном ответе на расследование заявил, что журналисты «допустили очень много неточностей и преувеличений». Он также потребовал узнать, как Али Токтакунов получил доступ к финансовым документам, которые защищены банковской тайной.
Сомнения в подлинности квитанций о переводе денег
Алканова заявила, что с помощью коллег провела эксперимент, чтобы узнать, какие документы выдаются клиенту, который пересылает деньги из Турции в Кыргызстан.
Они воспользовались услугами турецкого банка «Иш», название которого упоминается в документах, указанных в расследовании «Азаттыка». Именно через него, по словам Алкановой, и переводили деньги на счет фонда Матраимовых.
По ее словам, отправитель денег заполнил заявку о переводе вручную, а после завершения транзакции банк выдал ему квитанцую, которая отличается от показанной в расследовании.
«Когда мы сравнили два документа, то обнаружили, что банковские документы “Азаттыка” были не квитанцией, а заявкой к переводу денег, и имели несколько грамматических и орфографических ошибок», — заявила Алканова.
Контекст: Али Токтакунов в своем расследовании заявил, что по документам от 24 августа 2015 года на счет благотворительного фонда Матраимовых поступило 100 тысяч долларов США; 19 сентября 2016 года на счет пришли сначала 100 тысяч долларов США, а потом 649,5 тысяч долларов США. На следующий день, 20 сентября — 160 тысяч долларов США и 100 долларов США тысяч двумя траншами. 13 января 2017 года — 500 тысяч долларов США и 729 тысяч долларов США.
«Азаттык» заявил, что всего от Айэркена Саймаити и его супруги Вуфули Бумаилиамуму в фонд Матраимовых поступило 2,3 млн долларов США. Искендер Матраимов заявил, что Вуфули Бумаилиамуму перевела в их фонд 199 тысяч долларов США, а не 2,3 млн долларов США, как утверждает «Азаттык».
Алканова назвала Саймаити «посредником рынка»
В сюжете она привела слова торговцев с рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», которые, по ее словам, назвали Аэйркена Саймаити «посредником рынка».
«Торговцы дали пресс-конференцию и по их словам Айэркен Саймаити предлагал посреднические услуги. Собирал их деньги и переводил за границу», — сказала Алканова.
Контекст: Пресс-конференция, о которой говорит Алканова, прошла 3 июня. На ней действительно были представители рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», однако большую часть своего времени они жаловались на проверки, которые начались после опубликованного расследования, а также на то, что некоторые банки отказываются с ними работать.
Журналист «Клоопа» связалась с одним из участников пресс-конференции Мусой Бейшеновым — он опроверг слова Алкановой. В разговоре с «Клоопом» Бейшенов заявил, что во время пресс-конференции участники не утверждали, что Айэркен Саймаити занимается финансовым посредничеством.
«Мы знаем его, знаем его компанию “Абдыраз”, но к нам он не имеет отношения. Он работает на рынке, но лично мы не знакомы. Мы не знаем, как он перевел деньги, об этом у нас информации нет. Алканова заявила, что 700 млн долларов США якобы перевели с рынка, но мы не говорили, что Саймаити был посредником», — заявил Бейшенов.
Кыргызская версия репортажа отличается от русской
Версия сюжета Алкановой на кыргызском языке длится почти 17 минут, в то время как русскоязычный сюжет в два раза короче — около 8 минут (смотреть с 41:21).
В русской версии сюжета некоторые части либо обрезаны, либо отсутствуют вовсе.
Например, в кыргызской версии присутствует часть разговора Алкановой с депутатом Искендером Матраимовым, в которой журналист попросила его прокомментировать расследование, но парламентарий отказался отвечать на вопросы, сказав, что у него нет времени.
Также в русской версии не привели копию документа из «Халык Банка», которую депутат Матраимов предоставил Алкановой, согласно которой от имени Вуфули Бумаилиамуму в благотворительный фонд Матраимовых поступило 199 тысяч долларов США долларов. Однако в репортаже на кыргызском языке этот документ показан.
К тому же, русский дубляж, по крайней мере, в одном моменте отличается от того, что Алканова говорит на кыргызском языке.
Приводится дословно на кыргызском языке:
«Муну [дүмүрчөктү] “Азаттыктын” документтери менен салыштырып көрдүк. Салыштырмалуу биздин документтерден айырмаланып, иликтөөчү [журналисттин] дүмүрчөгүндө, тактап айтканда акча которууга сураныч кагазында бир нече грамматикалык жана орфографиялык каталарды таптык», — сказала Алканова (смотреть с 16:55).
Дословный перевод на русском языке:
«Эту [квитанцию] мы сравнили с документами “Азаттыка”. По сравнению с нашими документами, в квитанции [журналиста-]расследователя, точнее в запросе на денежный перевод, мы нашли несколько грамматических и орфографических ошибок», — сказала Алканова (смотреть с 16:55).
Дубляж на русском языке:
«Он показал в своем расследовании не квитанцию, а только заявки на перевод. Самих переводов реально могло и не быть. Но “Азаттык” называл их квитанциями. К тому же, в заявках, которые были показаны в расследовании, имеется масса грамматических ошибок», — дублируют Алканову на русском языке (смотреть с 48:36).
Что говорят автор расследования, «Азаттык» и сама Алканова
Издание Kaktus.Media обратилось за комментариями ко авторам обоих сюжетов.
Редакция «Азаттыка» воздержалась от комментариев, однако директор кыргызского бюро издания Айзада Касмалиева заявила на своей странице в фейсбуке, что «есть силы, которые хотят припрятать следы от справедливости».
«Мы должны держаться подальше от того, что некоторые стремятся отвлечь общество от важных вопросов в расследовании», — написала Касмалиева.
Автор расследования Али Токтакунов заявил, что сюжет Алкановой получился «некачественным», а редакция «5 канала» не обращалась к нему или в «Азаттык» с вопросами о подлинности документов заранее, а связались с ним в день публикации материала. Токтакунов посчитал, что его спросили лишь для соблюдения журналистской этики.
Журналист заявил, что уверен в подлинности документов, использованных в расследовании, а также сказал, что теперь этой ситуацией смогут воспользоваться политики, но конкретных имен Токтакунов не привел.
«Документы в расследовании “Азаттыка” настоящие. Расследование еще продолжится […] Если сможете, пригласите Райымбека Матраимова, как удалось пригласить Искендера Матраимова. Если позовете, я приду, чтобы задать вопросы ему. Иначе его поймать не получается, но вопросов к нему много», — написал Токтакунов.
Автор сюжета на «5 канале» Эльнура Алканова не согласилась с мнением Токтакунова по поводу своего материала. По ее словам, она сделала свой репортаж с целью указать на ошибки, которые, по ее мнению, есть в расследовании.
«Проблема заключается в том, умеет ли журналист это признавать и исправлять свои ошибки или не умеет? Я ни на один вопрос о фейковых документах не получила ответ. Эту работу должен был делать редактор “Азаттыка”. В первый же день, как я посмотрела этот видеоролик, сразу же обратила внимание на разные подписи», — цитирует Алканову Kaktus.Media.
Алканова добавила, что редакция «5 канала» звонила Токтакунову и попросила о встрече, но во время разговора он «обвинил ее в исполнении чьего-то заказа».
«Когда я работала в “Азаттыке”, то с Уланом Эгизбаевым делала расследование. Мы показывали, в каких домах Матраимов живет […] Зимой на пресс-конференции кто перечислил имущество Матраимовых и поставил вопрос ребром президенту? Почему об этом все забыли и теперь считают, что я во что-то играю?» — сказала она.
Реакция на расследование «Азаттыка»
«Азаттык» 29 мая опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу 700 млн долларов США из Кыргызстана.
Искендер Матраимов, депутат парламента, назвал расследование «заказом» против его семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд, который упоминается в расследовании.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился проверить данные в журналистском расследовании, а в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) создали следственную группу, которая изучает данные из «Азаттыка» о выводе денег из Кыргызстана.
Госфинразведка Кыргызстана подтвердила 6 июня, что Айэркен Саймаити действительно вывел за рубеж около 700 млн долларов США.
Однако в ведомстве опровергли то, что в фонд под управлением Матраимовых поступили озвученные «Азаттыком» 2,3 млн долларов США. По данным проверки, в фонд поступило лишь 199 тысяч долларов США. Такую же сумму называл и депутат Искендер Матраимов.