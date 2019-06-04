Парламентарий Искендер Матраимов прокомментировал расследование «Азаттыка», в котором журналист Али Токтакунов заявил о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. По версии Токтакунова, к этому могла быть причастна семья Матраимовых. «Клооп» кратко пересказывает заявление депутата Матраимова:

«Азаттык» обвинил моего младшего брата Руслана Матраимова, мою сестру Чынару Матраимову в том, чего они не совершали. В своем расследовании они допустили очень много неточностей и преувеличений, обвинили и опорочили имя почти всех моих родных.

Айэркин Саймаити — известная личность среди бизнесменов, которым надо отправить деньги за границу. Матраимовы не имеют отношения ни к Айэркину Саймаити, ни к его жене Вуфули Бумаилиамуну. Мы не имеем никакого отношения к $250 млн, которые вывели за границу.

В расследовании нет доказательств о нашей причастности к этим деньгам. Мы проверили средства, переведенные в наш благотворительный фонд, и оказалось, что некая Бумаилиамуну перевела туда лишь $200 тысяч, а не $2,3 млн, как утверждается в расследовании «Азаттыка». Эти деньги принадлежали не ей, а другому лицу, и я уже обратился к отправителю, чтобы он публично рассказал о переводе.

Я и моя жена не имеем связи с компанией «АКА Петролеум», моя супруга с 2017 года — лишь совладелец компании «Автостолица». Моя жена занимается бизнесом с 1995 года. Чынара и Руслан Матраимовы не вмешиваются и не вмешивались в работу таможенной службы, даже когда там работал мой брат Райымбек Матраимов. Мы не имеем отношения к строительной компании «Ихлас», но участок, на котором строится дом — принадлежит нам.

«Азаттык» поступил неправильно, связав с нами деньги, к которым мы не имеем отношения. Я и мои братья служат народу на госслужбе, другие создают рабочие места. Мой брат Райымбек купил свой дом в 2003 году [который журналисты «Азаттыка» нашли в 2017 году], когда был обычным таможенным инспектором. С подачи экс-президента Алмазбека Атамбаева сегодняшняя ситуация вокруг нашей семьи носит политический характер, нас пытаются очернить.

Если мой брат Райымбек что-то нарушил, то почему ни Атамбаев, ни [экс-премьер] Исаков не возбудили против него уголовное дело? Если Исаков посчитал, что мой брат нарушил закон, то его надо было привлечь к ответственности, а не увольнять. Надеюсь, президент Сооронбай Жээнбеков предоставит условия для объективного расследования имущества моего брата.