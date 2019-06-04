В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) создали следственную группу, которая изучит данные из расследования «Азаттыка» о выводе денег из Кыргызстана.

О проверке фактов в журналистском расследовании также говорил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он провел совещание с чиновниками и вновь поручил ускорить проверку.

Финпол проверяет имущество экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова уже почти пять месяцев. Проверка началась по распоряжению президента Сооронбая Жээнбекова.

«Азаттык» 29 мая опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матрамовых к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана. Автор расследования Али Токтакунов заявил, что у него есть десятки банковских документов, доказывающих перевод за рубеж, как минимум, 250 млн долларов.

Искендер Матраимов, депутат парламента, назвал расследование «заказом» против его семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд, который упоминается в расследовании.