Депутатка парламента Ирина Карамушкина сообщила «Клоопу» о родственных связях семьи Матраимовых с Гуламжаном Анарбаевым — главой финансовой разведки.

Эта служба занимается проверкой данных в журналистском расследовании «Азаттыка», в котором говорится, что из Кыргызстана вывели $700 млн, и к этому могла быть причастна семья Матраимовых.

«У нас маленькая страна и почти все знают, кто откуда родом, кто кому брат и сват. И эта информация у меня от народа, мне часто присылают такое по соцсетям», — сказала Карамушкина.

По ее словам, Руслан Матраимов, младший из братьев Матраимовых, женат на родной сестре Гуламжана Анарбаева.

Сам Анарбаев в интервью «Спутнику» заявил, что у него нет родственных связей с Матраимовыми.

Издание Vesti.kg сообщило, что депутат Искендер Матраимов не ответил на вопрос о возможных связях с Анарбаевым, «бросив трубку». Журналистке «Клоопа» не удалось связаться с Матраимовым.

Анарбаев 4 июня отчитался перед премьер-министром о ходе проверки имущества семьи Матраимовых. Глава правительства попросил Анарбаева ускорить ход расследования.

3 июня депутат парламента и самый старший из братьев Матраимовых — Искендер, выступая в эфире телепрограммы, назвал расследование «заказом» против их семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые якобы перечисляли деньги в его благотворительный фонд.