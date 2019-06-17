Контекст: Депутаты создали комиссию для лишения Атамбаева неприкосновенности в середине июня после того, как он во второй раз назвал парламент «сопливым».

Атамбаева хотят лишить неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности на фоне его противостояния с нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Это стало возможным после того, как Жээнбеков подписал закон, который предусматривает механизм привлечения экс-президентов к уголовной ответственности.

Депутатская комиссия 17 июня предложила выдвинуть обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева и снять с него неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности.

По словам депутатов, Атамбаев злоупотрелял своим положением во время своего президентства, а также, когда был премьер-министром. Парламентарий Талант Мамытов озвучил факты, по которым стоит привлечь экс-президента к ответственности.

Депутаты попросили спикера парламента выдвинуть обвинения против Атамбаева, а также создать отдельную спецкомиссию, которая даст свое заключение по его действия.

Узурпация власти. По мнению депутатов, Атамбаев, использовав все ветви власти, создал организованную преступную группу и подверг гонениям противников его режима — депутатов, судей, активистов и журналистов.

«Он незаконно вмешивался в деятельность других органов власти. Результатом стали организованные преступные действия при реконструкции Исторического музея, строительства ЛЭП Датка-Кемин и альтернативной дороги Север-Юг, при продвижении проектов Верхно-Нарынского каскада ГЭС», — говорится в обращении депутатов к спикеру парламента Дастану Джумабекову.

Модернизация ТЭЦ Бишкека. Парламентарии считают, что Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, на которую ушло $386 млн. Кыргызстан взял эти деньги в кредит у китайского Эксимбанка.

По этому делу уже судят бывших высокопоставленных чиновников и соратников Атамбаева, в том числе экс-премьер-министра Сапара Исакова.

«Его причастность подтверждается политическими заявлениями самого экс-президента о том, что все решения при реконструкции ТЭЦ Бишкека […] принимались лично им», — сказал депутат Мамытов.

Освобождение Батукаева. Депутаты обвинили экс-президента в том, что он поручил и координировал освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева из нарынской колонии в 2013 году. Криминальный авторитет вышел из колонии по поддельному диагнозу и сразу же покинул страну.

Власти страны возобновили расследование по незаконному освобождению Батукаева в 2019 году — сейчас по этому делу задержаны врачи, судья, прокурор, а также бывшие высокопоставленные чиновники: бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-генпрокурор Аида Салянова и экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева.

Незаконное получение земель. Парламентарии заявилили, что Атамбаев не соблюдая законы получил землю в селе «Кой-Таш», где он построил свой дом, будучи президентом. По словам депутатов, Атамбаев в 2011 году, будучи премьер-министром, незаконно трансформировал 35 гектаров земли в Чуйской области и построил там коттеджный городок. Эти земли перешли из статуса сельскохозяйственных в категорию «земли населенных пунктов».

Еще депутаты считают, что власти Иссык-Кульской области незаконно предоставили землю в селе Чон-Сары-Ой компании «Фрунзе Резорт», которая позже передала часть земли Атамбаеву.

Аффилированные с Атамбаевым компании. Депутаты заявили, что три крупные компании — «АКА Инвест», «Терексай Жаштары» и «Инвестиционная компания Хуасинь» — аффилированны с экс-президентом. Последние две компании имеют лицензии на добычу сурьмы в Джалал-Абаде, а первая компания собиралась выкупить мобильный оператор «Мегаком», который принадлежит государству.

Поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Депутаты обвинили Атамбаева в лоббировании компаний «Прогресс компании» и «Рассвет компани» для поставок угля на ТЭЦ Бишкека, цитируя пост экс-генпрокурора Аиды Саляновой в фейсбуке от 2016 года. Она заявляла, что другая компания «Жезказган Энергосбыт» предлагала уголь дешевле и разница в цене составляла миллионы долларов.

Атамбаев вручал оружие гражданам России. Атамбаев подарил огнестрельное наградное оружие 123 россиянам, хотя его можно дарить только за вклад в развитие Кыргызстана. Депутатов возмутило, что некоторые из граждан России, получившие оружие, не были на кыргызской земле, а некоторые из них члены организованных преступных группировок.