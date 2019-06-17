Замначальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу на заседании депутатской комиссии 17 июня заявил, что спецслужба расследует причастность экс-президента Алмазбека Атамбаева к коррупции на ТЭЦ Бишкека.

По словам Самидина уулу, дело по Атамбаеву выделено в отдельное производство. Самидин уулу заявил, что этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Коррупция».

Согласно уголовному делу, высокопоставленные чиновники, в том числе соратник и бывший премьер-министр Сапар Исакова, использовали властные полномочия и заключили заведомо невыгодный для Кыргызстана контракт с китайской компанией ТВЕА на 386 $млн.

На своем заседании депутатская комиссия предложила выдвинуть обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева и снять с него неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности.

По их словам, Атамбаев злоупотрелял своим положением во время своего президентства, а также, когда был премьер-министром.

В частности, парламентарии заявили, что экс-президент причастен к к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, на которую ушло $386 млн. Кыргызстан взял эти деньги в кредит у китайского Эксимбанка.

Атамбаева хотят лишить неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности на фоне его противостояния с нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Это стало возможным после того, как Жээнбеков подписал закон, который предусматривает механизм привлечения экс-президентов к уголовной ответственности.