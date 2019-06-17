Замначальника следственной службы МВД Мырзалы Джумабаев 17 июня сообщил депутатам, что бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Согласно его показаниям, освободить криминального авторитета Азиза Батукаева поручил Атамбаев.

Джумабаев сообщил о показаниях бывшего вице-премьер-министра на заседании депутатской комиссии, которая хочет лишить Атамбаева статуса неприкосновенности и привлечь его к ответственности.

Освобождение Батукаева

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый лейкоз крови», который поставила специальная медкомиссия и врач колонии строгого режима №24.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным из-за чего Нарынский горсуд отменил свое решение об освобождении Батукаева. Однако тогда Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева. По этому делу уже задержали врачей и бывшего генерального прокурора Аиды Салянову, а экс-министра здравоохранения Динары Сагинбаевой и бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова находятся под домашним арестом.

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