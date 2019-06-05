Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Его отпустили из колонии в 2013 году, после чего он тут же покинул Кыргызстан и вылетел в Чечню. Поводом для освобождения Батукаева стал врачебный диагноз «лейкоз», а позже выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.
Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева обратно, но это ни к чему не привело.
«Клооп» пересказывает хронологию задержания бывших чиновников и врачей, которые по мнению властей, причастны к незаконному освобождению криминального авторитета.
17 апреля
Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, выступая перед депутатами, заявил о возобновлении уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева.
По словам Джамшитова, Генпрокуратура вновь начала расследовать это дело еще в январе 2019 года.
3 мая
Сообщили о задержании врача-онколога Эмиля Макимбетова и врача-гематолога Ирины Цоповой. По мнению следствия, в 2013 году они выдали «фальшивую справку о том, что криминальный авторитет страдает неизлечимым заболеванием».
8 мая
Сотрудники МВД задержали главного врача центральной больницы ИК-47 Фархада Атаходжаева, врача Минздрава Каната Байтемирова и экс-начальника медицинского управления ГСИН Акылбека Асанова. 12 мая Асанова и Байтемирова суд отправил под домашний арест, а Атаходжаеву назначил арест на два месяца.
15 мая
МВД объявило о задержании экс-министра здравоохранения Динары Сагинбаевой, а также бывшего советника главы ГСИН Кылычбека Качкыналиева. В МВД не прокомментировали, в чем именно подозреваются задержанные, сославшись на следствие. 23 мая суд отпустил Сагинбаеву под домашний арест.
21 мая
Задержали бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. Он покинул свой пост именно из-за скандала с освобождением Батукаева.
Сам Атаханов заявил, что попытки освободить Батукаева предпринимались за 10 лет до того, как он занял должность вице-премьера.
23 мая
Генеральная прокуратура начала расследование в отношении судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова. В 2013 году Батукаев покинул колонию именно по судебному решению, которое вынес Эрматов. Следствие изучает действия судьи по статьям «Вынесение заведомо неправосудного приговора» и «Коррупция».
30 мая
Стало известно о задержании спецпрокурора в Нарынской области Майрамбека Акматалиева. Позже Первомайский райсуд Бишкека запретил Акматалиеву выезжать из страны.
3 июня
Поздней ночью появилась информация о задержании бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой. По данным журналистов, Салянову вызвали на допрос днем 3 июня, а спустя несколько часов правоохранители приняли решение ее задержать. Сама Салянова заявляла, что не имеет отношения к освобождению Азиза Батукаева.
Помимо задержаний, следствие также допросило многих бывших и нынешних чиновников, которые занимали посты в 2013 году. Бывший начальник ГСИН и нынешний депутат Зарылбек Рысалиев заявил, что следователи должны допросить экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Бывший омбудсмен Турсунбек Акун прямо обвинил Атамбаева в причастности к освобождению криминального авторитета. Об этом также сказали бывший премьер-министр Феликс Кулов и осужденный депутат Омурбек Текебаев.