Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Его отпустили из колонии в 2013 году, после чего он тут же покинул Кыргызстан и вылетел в Чечню. Поводом для освобождения Батукаева стал врачебный диагноз «лейкоз», а позже выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева обратно, но это ни к чему не привело.

«Клооп» пересказывает хронологию задержания бывших чиновников и врачей, которые по мнению властей, причастны к незаконному освобождению криминального авторитета.