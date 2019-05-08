Азиз Батукаев. Фото: RFL / RL

Замдиректора Наццентра по предупреждению пыток Динара Саякова сообщила, что 8 мая они навестили задержанных врачей в изоляторе временного содержания Бишкека.

По словам Саяковой, сотрудники главного следственного управления МВД задержали главного врача центральной больницы ИК-47, врача Минздрава и экс-начальника медицинского управления ГСИН.

В пресс-службе МВД эту информацию не подтвердили и не опровергли.

По делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, которое начала Генпрокуратура в апреле 2019 года, уже задержаны два врача — онколог Эмиль Макимбетов и гематолог Ирина Цопова. В конце апреля суд Бишкека водворил их на два месяца в СИЗО-1.

Освобождение Батукаева

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013. Нарынский горсуд освободил Батукаева из-за диагноза «острый лейкоз крови», который поставила специальная медкомиссия и врач колонии строгого режима №24.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным из-за чего Нарынский горсуд отменил свое решение об освобождении Батукаева. Однако тогда Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве в 2005 году депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, когда те приехали с визитом в колонию в селе Молдовановка.