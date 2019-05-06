Эмиль Макимбетов. Фото: издание «Кабар»

Первомайский райсуд Бишкека водворил врача-онколога Эмиля Макимбетова и гематолога Ирину Цопову в СИЗО-1 до 27 июня. Их обвиняют в соучастии в коррупции, соучастии в подделке документов и соучастии в служебном подлоге.

Милиция задержала врачей из-за того, что Генпрокуратура начала расследовать, как криминальному авторитету Азизу Батукаеву удалось выйти из колонии в 2013 году по состоянию здоровья.

Родители детей с онкологическими заболеваниями попросили Генпрокуратуру и Первомайский райсуд выпустить арестованного Макимбетова под домашний арест.

«Макимбетов в ближайшее время должен был провести операции шести детям. Но из-за ареста операции отложены на неопределенный срок и жизни детей теперь под угрозой, потому что в Кыргызстане эти операции делает только он […] Единственная надежда больных детей — онколог Макимбетов», — говорится в обращении родителей.

Обращение также подписали некоторые врачи, фонды «Помогать легко» и «Эргэнэ».

По словам главы фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбековой, арестованный врач Макинбетов – единственный профессор в детской онкологии.

«Он не ограничивается лишь практикой и еще обучает молодых специалистов. И потом привлекать к ответственности за давнее дело лишь исполнителей, оставив без внимания тех, кто на самом деле стоял за этим – неправильно», — сказала активистка «Азаттыку».

По ее мнению, Макимбетов стал «жертвой игр» и ему был «спущен приказ сверху», а он выполнил свою работу.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов и председатель Верховного суда Гульбара Калиева заявили в апреле, что дело об освобождении Батукаева возобновят.

Освобождение Батукаева

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013. Нарынский горсуд освободил Батукаева из-за диагноза «острый лейкоз крови», который поставила специальная медкомиссия и врач колонии строгого режима №24.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Из-за чего Нарынский горсуд отменил свое решение об освобождении Батукаева. Однако последний уже покинул страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве в 2005 году депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, когда те приехали с визитом в колонию в селе Молдовановка.