Митинг состоялся 6 мая возле центральной площади города. Митингующие потребовали, чтобы ответственные за избиение трех неслышащих парней в Алае понесли наказание.

Мать одного из пострадавших Сонайым Мырзаева сообщила «Клоопу», что ее сын вместе с друзьями поехали в Алай на подработку.

«Сын уехал на четыре дня. Спустя два дня приехал и сказал, что работа не сложилась. Лег спать, ничего нам не сказав. Оказывается, в тот день его избили. В чем вина этих ребят? Они просто хотели заработать на хлеб», — сказала она.

Учительница Кара-Суйской районной школы для неслышащих Сайрагул Самибаева заявила, что ее ученики стали жертвами из-за ложной информации.

«Когда они проезжали мимо села Корул, дети начали кидать камни в машину. Ребята попытались им объяснить, что так делать нельзя. После этого пришел один житель и начал снимать их машину. На следующий же день и другие сельчане собрались и напали на невинных ребят. Когда я увидела это видео, я плакала», — сказала Самибаева.

Митинг прошел мирно, за порядком на площади следили несколько милиционеров.

«По двум статьям [распространение ложной информации и рукоприкладство] ведется расследование. 3 мая потерпевшие прошли судебную-медицинскую экспертизу. Какие телесные повреждения они получили, насколько пострадала их машина. Все нужно уточнить. Расследование только начато», — сказал пресс-секретарь областной милиции Женишбек Аширбаев.

Нападение произошло 28 апреля в селе Корул Алайского района Ошской области — группа агрессивных мужчин обвинила троих неслышащих парней в попытке похищения ребенка.

Мужчины потребовали объяснений от неслышащих, но те не смогли жестами убедить их, что они не могут говорить, и приехали в село, чтобы продать календари с датами поста орозо. Пострадавшие написали заявление на сельских жителей.

Автор: Ыманбек Нурдинов