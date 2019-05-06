Запуск оборудования по наблюдению за качеством воздуха в Бишкеке состоялся 3 мая. Стоимость оборудования составила $150 тысяч. Каждый желающий может проследить за уровнем загрязнения воздуха онлайн, а здесь можно ознакомиться с более подробной инструкцией о загрязнении воздуха в городе.

По словам посла США в Кыргызстане Дональда Лу, похожие аппараты уже стоят в 57 городах по всему миру.

«Мы планируем сделать информацию доступной для общественности и обновлять данные каждый час. Мы также обязуемся ежегодно привозить команду из США для калибровки монитора, чтобы обеспечить точность данных на протяжении многих лет», — сказал он.

Сотрудник посольства Майкл Шер сказал, что устройство измеряет содержание мелких частиц РМ2.5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Массовая концентрация таких частиц — ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Посольство США планирует обмениваться данными о загрязнении воздуха с правительством, а также с Кыргызгидрометом и Госагенством по защите окружающей среды.

Загрязнение воздуха в Бишкеке

Проблема загрязненности воздуха в Бишкек стала активно обсуждаться в 2017 году, когда смог стал видимым для жителей города.

Экологическое движение «МувГрин» тогда установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Согласно их отчету, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Однако госорганы страны не признают данные с этих датчиков, так как они установлены самовольно. При этом власти в 2018 году стали заявлять, что уровень загрязненности воздуха в Бишкеке находится в пределах допустимой нормы. Хотя в 2017 году Кыргызгидромет сообщал, что уровень загрязнения воздуха превышен в два-три раза.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. По данным ГРС, на конец 2018 года в столице было зарегистрировано почти 420 тысяч автомобилей, хотя город рассчитан максимум на 50 тысяч машин.

Помимо машин, воздух в Бишкеке загрязняют и маршрутки, которые заправляются дизелем. Мелкие частицы сажи, выделяемые дизелем, проникают в легкие и повышают риск инсульта и сердечного приступа.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.