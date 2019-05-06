Активисты Ася Тулесова и Бейбарыс Толымбеков вышли на свободу 5 мая. По словам Тулесовой, администрация спецприемника решила освободить их досрочно после медицинской проверки.

«У Бейбарыса было высокое кровяное давление. Выяснилось, что мое здоровье также ослаблено. Тогда администрация решила отпустить нас раньше срока», — сказала она «Азаттыку».

Сторонники Тулесовой и Толымбекова сообщили 4 мая, что к ним специально подсадили сокамерников, которые их провоцировали.

«Новая сокамерница Аси, зная о том, что та держит голодовку и ее организм ослаблен, постоянно курит и угрожает ей, а также она нанесла удар Асе в живот. Администрация спецприемника не реагирует на обращения Аси», — говорится в их заявлении.

Позже в тот же день активистка Асем Жапишева подтвердила, что между Асей и ее сокамерницей произошел конфликт на бытовой почве.

«По словам женщины, она толкнула Асю, потому что та расправляла одеяло, когда женщина пила чай. Сотрудники Национального превентивного механизма рекомендовали посадить Асю отдельно от других содержащихся в спецприемнике лиц», — сообщила Жапишева.

Задержание за баннер

Полиция Алматы задержала Тулесову и Толымбекова 21 апреля. Во время алматинского марафона они развернули баннер с фразой «От правды не убежишь #уменяестьвыбор #adilsailayushin». В тот же день суд постановил заключить их под стражу на 15 суток.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что действия Тулесова и Толымбекова помешали «проведению спортивного мероприятия».

Еще три человека, которые снимали их акцию, а также последующее задержание получили штрафы на $130.