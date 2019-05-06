Подруга пострадавших Лола рассказала журналистке «Клоопа», что две трансдевушки заказали две машины «Намба Такси» утром 5 мая. Однако оба водителя отказались везти девушек и выволокли их из машины. Девушки предполагают, что водители вели себя так из-за их гендерной идентичности и внешнего вида.



«Таксист услышал голос девушек и отказался их везти, попросил выйти. Все это началось из-за его трансфобности. […] Водитель вытаскивал их за волосы из машины. В “Намбе” говорят, что их водители тут ни при чем, но они обзывали девушек, этих моментов нет на видео, потому что в потасовке им сломали телефоны», — объяснила активистка.



По словам Лолы, к конфликту между таксистами и девушками позже присоединился еще один мужчина, который избил их и сломал им телефоны.



Девушки написали заявление в милицию, однако правоохранители не хотели фиксировать нарушение, и сделали это только после того, как активистки пригрозили жалобой в генпрокуратуру. В милиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.



В отделе контроля качества «Намба Такси» ответили, что напавший на девушек мужчина не является их сотрудником.

«Водитель приехал на заказ, вышли пару человек, они были нетрезвыми и зацепились с водителем. Они порвали ему куртку и начали пинать машину. На видео видно, как наш водитель сидит за рулем в машине, а в драке участвовал совершенно незнакомый нам человек, он не работает в “Намбе”. Мы его видим впервые», — сказали в службе такси.