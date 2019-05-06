Редакция издания считает, что блокировка могла произойти из-за публикации материалов о задержании гражданских активистов Аси Тулесовой и Бейбарыса Толымбаева, которые вышли на акцию протеста с баннером «От правды не убежишь #уменяестьвыбор #adilsailayushin».

Редакция заявила, что планирует обратиться за официальным разъяснением к властям Казахстана.

На сайте Министерства информации и коммуникаций Казахстана сайт Kaktus.Media не включен в список заблокированных. Однако, по данным сайта для проверки доступа к ресурсам kazbt.com, сайт кыргызского издания показан недоступным.

Журналист «Клоопа» обратился к жителям разных регионов Казахстана, которые сообщили, что не могут зайти на сайт Kaktus.Media и он открывается лишь через VPN.

Это не первый случай блокировки сайтов кыргызских СМИ властями Казахстана. В 2014 году Казахстан заблокировал Kloop.kg для казахских пользователей.

Блокировка произошла после того, как на сайте опубликовали материал о казахских детях 8-10 лет, тренирующихся в лагерях «Исламского государства» — организации, которая признана террористической в нескольких странах мира.

Материал был проиллюстрирован видео-фрагментом из новостного агентства «Дэйли Мэйл» и скриншотами из видео.