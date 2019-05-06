Об этом «Клоопу» сообщили в посольстве Кыргызстана в России. В авиакатастрофе погиб 41 человек, среди которых один член экипажа.

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» летел рейсом «Москва – Мурманск», на борту вместе с командой было 78 человек. По предварительным данным, самолет совершил экстренную посадку спустя полчаса после взлета — есть несколько версий причин пожара на борту.

Следственный комитет России считает, что причинами авиакатастрофы могли стать: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта; неблагоприятные метеоусловия; а также техническая неисправность.

Компания «Аэрофлот» официально заявила, что двигатель самолета загорелся после посадки самолета.

«Неполадки на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, возникли вскоре после вылета. Экипаж был вынужден запросить срочный возврат в аэропорт. После посадки в Шереметьево произошло возгорание двигателей», — говорится на сайте компании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Расследовать аварию будет и государственная комиссия.