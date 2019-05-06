Оборудование для считывания транспортных карт в новом автобусе. Фото: издание «АКИпресс»

Власти столицы заключили договор со швейцарской компанией BPC AG на внедрение электронного билетирования в троллейбусах и автобусах Бишкека. Компания оценила свои услуги в 24 млн сомов.

Согласно договору, компания должна установить и ввести в эксплуатацию всё необходимое оборудование за 10 месяцев. Также подрядчик будет обслуживать и ремонтировать оборудование в течение 5 лет.

Директор «Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия» Нурлан Койчубеков сообщил, что сейчас компания подписывает документы с субподрядчиками, после чего начнется установка оборудования на автобусы и производство электронных карт.

Пока точно неизвестно, где можно будет приобрести электронные карты для проезда в общественном транспорте.

Ранее Койчубеков сообщал, что транспортную карту можно будет пополнить через баланс телефона. Также за проезд можно будет заплатить банковской карточкой с функцией бесконтактной оплаты или через QR-код.

Согласно договору, швейцарская компания будет получать 49 тыйынов с каждой поездки в троллейбусе или автобусе. После окончания контракта система перейдет в собственность городских властей.