Чем дышат бишкекчане, и как грязный воздух портит им здоровье — инфографика

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причина каждой девятой смерти в мире — загрязнение воздуха. Это один из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой.

Чем дышат жители Бишкека

Качество воздуха в столице Кыргызстана можно оценить даже визуально — если вы выедете в южные предгорья Бишкека, то увидите густое облако смога, укрывающее город.

По данным кыргызского гидромета, в последние 11 лет средняя концентрация вредных веществ в атмосфере Бишкека превышает пороговые значения — это может привести к заболеваниям и патологиям у его жителей.

Диоксид азота вызывает заболевания дыхательных путей — его уровень в среднем за 11 лет в 1,3 раза превышает предельно допустимую концентрацию. Главный источник диоксида азота — процессы сгорания во время отопления домов, выработки электроэнергии и работы двигателей машин.

Оксид азота при его большой концентрации в воздухе вызывает у людей слабость, тошноту, головные боли, учащение пульса, сердцебиение, усталость, раздражения на коже, сухость во рту и проблемы с дыхательными путями и легкими. Его содержание в бишкекском воздухе превышает предельно допустимые параметры в 1,5 раза.

Формальдегид — это канцерогенное и токсичное вещество, его высокое содержание в воздухе может вызывать аллергию, злокачественные опухоли, лейкемию и мутационные изменения в организме человека. В Бишкеке он превышает предельно допустимые параметры более чем в четыре раза.

Специалист по городскому развитию Атай Самыйбек видит одной из причин загазованности Бишкека плотную хаотичную застройку, которая нарушила розу ветров — интенсивность и направление ветра в Бишкеке изменились, и город стал хуже проветриваться.

«При планировании [застройки города] нужно учитывать климатические особенности местности. Набережным необходимо присвоить статус буферных зон, где будет запрещено строительство. На основных сквозных улицах при строительстве новых объектов [надо] продумывать расположение зданий. Возводимые строения не должны нарушать направление и интенсивность ветра», — говорит он.

Самыйбек отмечает, что на экологическую ситуацию в Бишкеке сильно повлияло расширение города за счет новостроек, где зимой топят в основном углем. Это приводит к задымлению воздуха и ухудшению его качества. Еще один важный фактор загрязнения — выхлопы автомобилей с неисправными катализаторами или использующих топливо низкого качества.

Плохой воздух — плохое здоровье

Директор экодвижения «MoveGreen» Мария Колесникова говорит, что состояние воздуха в Бишкеке удручает, и поэтому они решили заняться этой проблемой. Команда экоактивистов установила в городе датчики, которые замеряют концентрацию твердых частиц в воздухе, и открыла эту информацию для горожан.

Ее можно увидеть в мобильном приложении Aba.kg — там каждые пять минут отображаются данные из трех точек Бишкека. Возможно, этого недостаточно, чтобы увидеть полную картину загрязнения городского воздуха — но это дает представление о том, воздух в каких районах представляет угрозу здоровью.

Активисты считают, что горожане с помощью приложения могут строить свой маршрут, избегая этих мест.

«Однажды я разговаривала с женщиной, живущей в районе ТЭЦ — она рассказала, что страдает аллергией, а дома на окнах за месяц собирается черная копоть. Она напрямую не могла связать это с районом, в котором живет, но отметила, что ей становилось лучше, когда она выезжала за город», — говорит Колесникова.

Плохое качество воздуха имеет серьезные последствия для организма. По оценкам ВОЗ, преждевременная смерть людей, связанная с загрязнением воздуха, чаще всего происходит от ишемической болезни сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, острых инфекций нижних дыхательных путей и рака легких.

Статистика за последние 11 лет показывает, что число таких заболеваний в Кыргызстане постоянно растет.

По данным Нацстаткома, ежегодно в стране от болезней органов дыхания умирает около 2000 человек. Количество кыргызстанцев, страдающих болезнями легких с 2006 года выросло на 93 800 человек — сейчас их больше полумиллиона.

Процент кыргызстанцев, страдающих ишемической болезнью сердца за 11 лет вырос в два раза: в 2006 году зарегистрировали более 34 тысяч случаев (0,66% от всего населения), а в 2016-м больных было почти 83 тысячи человек (1,4% процента населения). То есть, к 2016 году 14 кыргызстанцев из 1000 страдали этим заболеванием.

В Бишкеке это количество еще более удручает: если в 2006 году ишемической болезнью страдали 18 из 1000 кыргызстанцев, то в 2016 их стало уже 32. Разумеется, увеличение случаев болезней сердца связано со многими факторами — стресс, уровень и качество жизни, но состояние воздуха — одна из ключевых причин.

Бишкекчане вынуждены дышать опасным для здоровья воздухом, при этом они сами чаще всего не могут повлиять на причины ухудшения его качества, среди которых недостаточный контроль за выбросами в атмосферу, стихийная застройка, увеличение частного сектора в городской черте и вырубка деревьев.

Чтобы воздух в Бишкеке стал лучше, необходимы действия городских властей, ответственных за строительство, городское планирование и транспортную инфраструктуру.

«Одним из решений проблемы загазованности может стать интенсивное развитие общественного транспорта. Это не должно ограничиваться закупкой новых автобусов и троллейбусов. Важным является увеличение охвата обслуживания и улучшение сервиса», — говорит городской планировщик Атай Самыйбек.

Что же горожане могут сделать, чтобы улучшить качество воздуха в Бишкеке, и чего они должны требовать от государства?

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