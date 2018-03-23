Депутат заявил, что СДПК получила 1 млн сомов от компартии Китая — социал-демократы это опровергли

Депутат СДПК Рыскелди Момбеков заявил, что Коммунистическая партия Китая выделила его партии помощь в 1 млн сомов, и попросил отчитаться за эти деньги. Политсовет СДПК опроверг эту информацию и заявил, что деньги выделялись Жогорку Кенешу, а не только социал-демократам.

Момбеков заявил о поддержке со стороны компартии Китая в эфире издания «Азаттык» — он сказал, что 1 млн сомов выделялся социал-демократам, и эти деньги потратили на оснащение офиса и ремонт штаба в здании «Медиа Форума».

«На съезде СДПК, наверное, будет дан отчет о поступившей помощи и ее распределении. На этот вопрос может ответить руководство партии», — сказал он.

Слова Момбекова опроверг член политсовета СДПК Фарид Ниязов — он пояснил, что техническая помощь от компартии Китая действительно выделялась, но получил её Жогорку Кенеш, а не СДПК.

«Это, оказывается, секретариат. Они все говорят: получили, получили. И мы все считали, как будто мы получили. Помощь получена по линии парламента, поэтому этого оборудования у нас на балансе нет. Помощь получил Жогорку Кенеш, в том числе, фракция СДПК, получается», — заявил Ниязов.

Момбеков: Деньги были для СДПК

Однако Момбеков настаивает на том, что деньги все-таки выделили только социал-демократам — он сказал в разговоре с Kloop.kg, что компартия Китая напрямую помогла СДПК.

«Причем тут Жогорку Кенеш? Это партия партии перечисляет, партия партии помогает. Коммунистическая партия оказывает техническую помощь партии социал-демократов Кыргызстана», — сказал Момбеков.

Он добавил, что ему неизвестно, когда именно была получена помощь и что она из себя представляет.

«Я — рядовой член СДПК, не член политсовета. Я услышал это на заседании фракции, и то, что услышал, то и говорю. А каким путем она получена, в грантовом виде, в юанях, сомах или долларах, пусть ответят компетентные люди, то есть нынешние руководители СДПК», — сказал депутат.

Его коллеги по фракции Дастан Бекешев и Аида Касымалиева сказали, что им ничего неизвестно о выделенных средствах. Связаться с лидером фракции Исой Омуркуловым на момент публикации материала не удалось.

Парламент: Китай выделял деньги на оборудование

Пресс-секретарь Жогорку Кенеша Ибрагим Нуракун уулу сказал Kloop.kg, что парламент не получал никакой помощи от компартии Китая — однако осенью 2017 года помощь в виде 1 млн сомов выделялась со стороны посольства Китая в Кыргызстане.

«Видимо тут речь идет о помощи посольства Китая в Кыргызстане, которые осенью 2017 года нам предоставляли помощь в виде технического гранта на сумму около миллиона сомов. Кондиционеры и прочее, что нужно для работы аппарата парламента. Они сами закупили и предоставили», — сказал Нуракун уулу.

В посольстве Китая журналистов Kloop.kg попросили оставить запрос на предоставление информации и сказали, что передадут вопросы руководству, и оно ответит, если захочет.

Законодательство Кыргызстана запрещает политическим партиям получать финансирование своей деятельности из за рубежа.