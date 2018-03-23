Депутат Тазабек Икрамов. Фото: Пресс-служба парламента

Что случилось?

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов предложил наказывать кыргызстанцев, которые отказываются содержать своих нетрудоспособных родителей. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Икрамов предложил дополнить Уголовный кодекс Кыргызстана статьей «Уклонение детей от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей».

В законопроекте предлагается наказывать трудоспособных кыргызстанцев, которые «без уважительных причин» не хотят содержать своих «нетрудоспособных и нуждающихся» родителей больше трех месяцев.

«Этот закон очень нужен нам, потому что в статье 37 Конституции отмечено, что в Кыргызстане народные обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы человека, поддерживаются государством. Уважение к старшим, забота о родных и близких — обязанность каждого», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Что может ждать неплательщика алиментов, если проект закона одобрят в парламенте?

• Лишение свободы до 2,5 лет и права занимать некоторые должности со штрафом от 60 до 100 тысяч сомов;

• Наказание исправительными работами от 2 до 2,5 лет;

• Штраф — от 260 до 300 тысяч сомов.

Тех неплательщиков, которые уже были судимы, депутат предлагает наказывать еще строже.

Похожая статья в Уголовном кодексе уже есть. Икрамов, похоже, об этом не знает

В Уголовном кодексе уже больше года есть похожая статья — №163 — «Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей». Ее туда внесли 2 марта 2017 года.

Согласно существующей статье, неплательщика алиментов нетрудоспособным родителям могут привлечь к общественным работам на 180-240 часов или лишить свободы на срок до двух лет.

Однако депутат Икрамов считает, что статья «Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей» входит в Семейный кодекс. Об этом он сказал в интервью Kloop.kg.

«Это в Семейном кодексе. Если родители [неплательщиков] будут обращаться или писать заявление, то тогда дело будут рассматривать. […] Мы делаем изменения, чтобы дело без заявления родителей открывали», — сказал депутат.