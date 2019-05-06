Фото: МЧС России

В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет, на борту которого было 78 человек. Российский Следственный комитет сообщил, что погиб 40 пассажиров и один член экипажа. Есть ли среди погибших кыргызстанцы — пока неизвестно.

Новость обновлена в 9:50

Самолет SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» летел рейсом «Москва – Мурманск», на борту вместе с командой было 78 человек. По предварительным данным, вечером 5 мая из-за возгорания двигателя борт совершил аварийную посадку — и загорелся.

Следственный комитет сообщил, что в авиакатастрофе погиб 41 человек и один бортпроводник, который до последнего спасал пассажиров из хвоста самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Расследовать аварию будет и государственная комиссия.

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

Загоревшийся самолет был выпущен в 2017 году, а в апреле 2019 года прошел техобслуживание. Производитель самолета утверждает, что он выгорел полностью.