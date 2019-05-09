Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с женой Раисой Атамбаевой приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Атамбаев нес портрет своего отца Шаршена Атамбаева, который служил в стрелковой дивизии до 1945 года — его дивизия воевала в Германии.

Семья бывшего президента участвует в акции с 2015 года, а он сам присоединился к маршу впервые.

Шествие возглавлял приемник Атамбаева нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Однако почти сразу после вступления Жээнбекова в должность главы страны между политиками произошел конфликт, который продолжается до сих пор. Ссора между политиками привела к расколу одной из самый крупный партий Кыргызстана — СДПК.

«Бессмертный полк» — это ежегодное мероприятие, в котором тысячи кыргызстанцев шествуют в память героев Великой Отечественной войны. Многие участники несут портреты своих бабушек и дедушек — героев войны и тружеников тыла.