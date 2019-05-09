Президент Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка». Президент нес портрет своего дедушки Жээнбека Пирназарова, который без вести пропал на фронте. Жээнбеков уже второй год подряд участвует в шествии.

В колонне впервые шел экс-президент Алмазбек Атамбаев, который стал главным оппонентом Жээнбекова, несмотря на то, что будучи на посту главы государства, поддерживал его во время предвыборной гонки.

«Бессмертный полк» — это ежегодное мероприятие, в котором тысячи кыргызстанцев шествуют в память героев Великой Отечественной войны. Многие участники колонны несут портреты своих бабушек и дедушек — героев войны и тружеников тыла.