Казахская служба радио «Азаттыка» сообщила, что с утра 9 мая их сайт не открывается на территории Казахстана. Также ряд других СМИ сообщили, что их заблокировали.
По данным сайта для проверки доступа к ресурсам kazbt.com, недоступны сайты «Азаттыка», The-village, «Уральской недели», «Эксклюзив». Также в первую половину дня были заблокированы «Информбюро», газета «Время» и сайт Казахстанского бюро по правам человека — к 12:30 часам дня эти ресурсы стали доступны.
Одной из возможных причин блокировки СМИ могло стать заявление запрещенной в стране движения «Демократический выбор Казахстана» о планах провести в нескольких городах митинги.
Власти Казахстана в 2018 году объявили движение «Демократический выбор Казахстана» экстремистской организацией. Лидер движения и оппозиционер Мухтар Аблязов живет за границей — в Казахстане его приговорили к пожизненному сроку.
Блокировки новостных сайтов проходят после митингов и задержаний активистов, которые прошли 1 мая в нескольких крупных городах Казахстана.
Митингующие предлагали бойкотировать выборы президента, которые пройдут в Казахстане 9 июня. Демонстранты утверждали, что их голоса могут не учесть во время выборов.