Казахская служба радио «Азаттыка» сообщила, что с утра 9 мая их сайт не открывается на территории Казахстана. Также ряд других СМИ сообщили, что их заблокировали.

По данным сайта для проверки доступа к ресурсам kazbt.com, недоступны сайты «Азаттыка», The-village, «Уральской недели», «Эксклюзив». Также в первую половину дня были заблокированы «Информбюро», газета «Время» и сайт Казахстанского бюро по правам человека — к 12:30 часам дня эти ресурсы стали доступны.

На этот момент заблокированы Vласть, Азаттык, Holanews, Информбюро, The Village, Эксклюзив, Уральская неделя, Ак жайык. Работают только информагентства, соцсети – с перебоями. — Vyacheslav Abramov (@vvabramov) May 9, 2019

Одной из возможных причин блокировки СМИ могло стать заявление запрещенной в стране движения «Демократический выбор Казахстана» о планах провести в нескольких городах митинги.

Власти Казахстана в 2018 году объявили движение «Демократический выбор Казахстана» экстремистской организацией. Лидер движения и оппозиционер Мухтар Аблязов живет за границей — в Казахстане его приговорили к пожизненному сроку.

Блокировки новостных сайтов проходят после митингов и задержаний активистов, которые прошли 1 мая в нескольких крупных городах Казахстана.

Митингующие предлагали бойкотировать выборы президента, которые пройдут в Казахстане 9 июня. Демонстранты утверждали, что их голоса могут не учесть во время выборов.