Госкомитет информационных технологий и связи объявил тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» — по всей стране будет установлено 306 камер. Стоимость проекта власти оценили в 5 млрд 791 сомов.

Ранее власти заявляли, что хотят запустить «Безопасный город» по всей стране до конца 2019 года.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» госпрограммы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн.

В сентябре 2018 года тендер на установку камер выиграл российский концерн «Вега». В Бишкеке камеры фиксируют нарушения ПДД на перекрестках и на междугородних трассах. Они фиксируют семь видов нарушений ПДД.

Также в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Время и локацию передвижных АПК определяет ГУОБДД.

Согласно данным ГУОБДД, к 6 мая 2019 года камеры зафиксировали более 78 тысяч нарушений правил дорожного движения — меньше половины нарушителей оплатили штрафы на сумму 47 млн сомов.