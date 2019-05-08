Дамир Мусакеев и Алмазбек Атамбаев. Фото: пресс-служба президента

Новость обновлена в 21:34

Генеральная прокуратура сообщила, что бывший зампредседателя Госкомитета нацбезопасности Дамир Мусакеев между 2010 и 2017 годом купил и оформил на своих близких родственников недвижимость на сумму в более чем 20 млн сомов.

«По расчетным данным 9-ой службы ГКНБ, стоимость недвижимости в разы превышает официальные доходы не только самого Мусакеева в период работы с 2010 по 2017 годы, но и всех его близких родственников […] Недвижимость оформлена на его родственников с целью сокрытия фактов незаконного обогащения», — сообщили в Генпрокуратуре.

Сейчас Генпрокуратура ведет досудебное расследование по статье «Незаконное обогащение». Сам Мусакеев называл обвинения в свой адрес «низкой и подлой ложью».

«Все легко проверить. Будь столько имущества, что приписывает мне генпрокуратура, разве бы я ютился с женой и тремя детьми вплоть до 2016 года в одной комнате общежития ГКНБ? […] Все имущество, которое принадлежит родителям, мне и моим близким родственникам, включая братьев потянет максимум на 5-6 миллионов сомов», — говорится в сообщении Мусакеева, которое распространила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

В феврале против Мусакеева возбудили уголовное дело из-за распределения квартир для сотрудников ГКНБ. Тогда Жолдубаева назвала это дело «политическим».

Мусакеев — бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева, и один из его главных сторонников. Его заметили среди слушателей съезда СДПК, который прошел в марте прошлого года. Это вызвало критику в адрес ГКНБ и вопросы со стороны общественности, потому что он, как начальник спецслужб, должен быть вне политики.

Карьера Мусакеева

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Мусакеева от должности начальника 9-го управления ГКНБ в апреле прошлого года. Официальная формулировка отставки звучала как «освобожден […] согласно поданному заявлению».

Увольнение Мусакеева произошло на фоне конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана. На фоне ссоры двух политиков в Кыргызстане произошла смена чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.