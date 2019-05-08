Правозащитница Татту Мамбеталиева сообщила «Клоопу», что 8 мая в 11 часов дня двое сотрудников ГКНБ пришли в кабинет Догоева и забрали его. Через несколько часов Догоев связался со своей женой и попросил срочно найти адвоката.

«Его жена около 15:00 часов позвонила мне и сказала, что Дастан просит своих коллег найти ему адвоката. Потом я позвонила ему на работу, и его коллеги сказали, что в 11 часов два оперативных сотрудника представились сотрудниками ГКНБ, и зашли к нему в кабинет. В 11 часов его забрали, его жена несколько часов не могла до него дозвониться, потом Дастан сам ей позвонил и попросил срочно адвоката. Больше информации мы не знаем», — сказала Мамбеталиева.

Дастан Догоев покинул должность главы Государственной регистрационной службы в феврале 2018 года. После этого он стал работать советником Жээнбекова по вопросам цифровизации. Догоев возглавлял ГРС, когда разрабатывались требования для создания электронных загранпаспортов.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. Сейчас они находятся в СИЗО.

ГРС заявила, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства».

Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».