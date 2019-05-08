Президент Сооронбай Жээнбеков в начале «Бессмертного полка» в 2018 году. Фото: Роман Гайнанов / Издание «Кабар»

Пресс-служба Бишкекского горкенеша (БГК) сообщила, что представителям СМИ запрещена фото и видеосъемка начала колонны «Бессмертного полка», которую возглавит президент Сооронбай Жээнбеков.

Согласно пресс-релизу ведомства, нельзя снимать колонну и с дронов, в противном случае их «собьют».

«В администрации президента объяснили, что журналисты не могут снимать президента в начале колонны», — сказали в пресс-службе БГК.

Однако глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева опровергла в интервью «Клоопу» запрет на фото и видеосъемку, а также использование дронов. Она заявила, что это «глупое сообщение БГК».

«Пока аккредитация идет, мы пока ничего не сообщали. БГК передал нам список уже аккредитованных журналистов. После обеда будет прогон и мы все сообщим», — сказала Стамалиева.

Но при этом, сотрудники аппарата президента объяснили, что съемку ограничивают, так как будет вестись прямая трансляция на телеканале КТРК, к которой подключаются остальные каналы, вещающие на все СНГ.

Такие меры предпринимаются, чтобы была «чистая картинка, потому что другие страны СНГ будут смотреть, и если будет бардак, то для имиджа страны будет некрасиво».

Ограничения для запуска дронов связаны с тем, что КТРК запустит свои дроны, которым в воздухе могут помешать устройства других СМИ.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сообщил, что без официального подписанного документа никто не может запретить журналистам осуществлять их работу. В горкенеше журналисту «Клоопа» не смогли предоставить документ о запрете, сказав, что лишь распространили сообщение от аппарата президента.

Глава «Института Медиа Полиси» Бегайым Усенова рассказала 24.kg, что по закону у всех журналистов должен быть равный доступ к информации.

«Такой запрет необоснован и влечет за собой падение страны в рейтингах свободы слова. У каждого есть право выбора, по какому каналу смотреть освещаемое событие. Пресс-служба президента должна подумать над этим вопросом и представить реальное обоснование запрета», — сказала Усенова.