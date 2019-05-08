Пресс-служба милиции Ошской области сообщила «Клоопу», что 7 мая подозреваемого в нападении на троих неслышащих парней задержали и поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

«Сейчас задержан один [человек] по статье “Хулиганство”. Выясняем, кто на кого напал — для этого потерпевшие должны сами [их] опознать. Потому что есть моменты, которые на видео не попали. Те, кто распространил ложную информацию [о похищении ребенка], тоже выясняем. Расследование продолжается», — сказал пресс-секретарь Ошской областной милиции Женишбек Аширбаев.

Всего милиция допросила восемь жителей села Корул по делу о нападении на неслышащих.

28 апреля несколько жителей Корула обвинили троих неслышащих парней в попытке похищения ребенка. Они агрессивно пытались добиться от них ответа и посчитали, что парни притворяются, когда те жестами пытались объяснить, что не слышат.

После нападения пострадавшие обратились в милицию, где объяснили, что приехали в Корул для продажи календарей с датами поста орозо, а по дороге увидели мальчика на осле и попросили с ним сфотографироваться. Однако ребенок не понял их жестов, убежал в село и рассказал, что его якобы пытались похитить.

Близкие и друзья пострадавших 6 мая вышли на митинг возле центральной площади Оша и потребовали от милиции справедливого наказания для тех, кто избил неслышащих.