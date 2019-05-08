На заседании парламента 8 мая вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что отказ ошского предпринимателя Жалила Атамбаева от судебных претензий к репортеру «Азаттыка» Ыдырысу Исакову на 50 млн сомов означает лишь победу журналистского сообщества.

«Кажется, что точка поставлена. Но точка не поставлена. Наши коллеги Жанар Акаев, Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов поговорили и бизнесмен отозвал иск на 50 млн сомов […] То, что он отозвал иск — победа журналистского сообщества, но это не победа государства в борьбе с коррупцией», — сказала Касымалиева.

Она также призвала внимательнее изучить выводы, которые сделал Исаков в своем расследовании, потому что все они основаны на данных из открытых источников.

«Если мы будем смешивать такие качественные журналистские расследования с очернениями, то мы откатимся назад», — добавила вице-спикер.

Иск Атамбаева против журналиста Исакова

Атамбаев подал в суд на Исакова 29 апреля. Он обратился в суд вскоре после того, как «Азаттык» опубликовал журналистское расследование Исакова о теневой экономике в Оше. В своем расследовании журналист привел данные о сокрытии доходов компаниями, которые связаны с Атамбаевым.

Атамбаев потребовал с Исакова 50 млн сомов, а также по 5 млн сомов со своих бывших бизнес-партнеров — Мирлана Маматова и Марата Сайбидинова. Последние утверждали в расследовании, что не могут получить от Атамбаева долю за строительство домов.

7 мая Атамбаев отозвал свой иск — по словам его адвоката, предприниматель принял такое решение из-за месяца рамадан.

После выхода расследования Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам, озвученным Исаковым.