На месте строительства нового мусорного полигона. Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Пресс-служба мэрии Бишкека 7 мая сообщила, что строительство нового мусорного полигона началось одновременно с рекультивацией уже имеющейся городской свалки. Деньги на строительство новой свалки власти Бишкека получили еще в 2013 году.

«На первом этапе будут проведены земельные работы […] весь грунт, полученный при проведении земельных работ на новом полигоне, отправится на рекультивацию старой свалки», — говорится в сообщении мэрии.

Городские власти пообещали, что новая свалка будет полностью готова к 2020 году, а старую к этому сроку уже закроют и рекультивируют.

Новый мусорный полигон Бишкека строится на средства Европейского Союза и Европейского Банка реконструкции и развития. В 2013 году они выделили 11 млн евро гранта и 11 млн евро кредита на новый мусорный полигон, строительство сортировочного завода и покупку техники.

Однако строительство мусорного полигона затянулось на несколько лет. Только в 2017 году муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» заключило контракт с компанией «Эхитусфирма Ранд и Туулберг» для строительства новой свалки.

На фоне этого прокуратура Бишкека начала проверку. Ведомство считает, что некоторые сотрудники мэрии, злоупотребляя своим должностным положением, сорвали постройку нового мусорного полигона для столицы. Ведомство возбудило уголовное дело на чиновников мэрии в январе 2019 года.

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