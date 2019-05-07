Администрация компании «Берекет» утром 7 мая отключила электричество на рынке «Берекет универсал», который является частью Ошского базара. Руководство рынка заявило, что продавцы препятствуют его закрытию.

Директор компании «Берекет» Индира Абласова заявила, что рынок закрылся еще 15 апреля, поэтому туда перестали предоставлять коммунальные услуги.

«Когда мы пошли забирать электрическое оборудование, продавцы были против и не позволили нам [это сделать]. Мы через переговоры с торговцами призываем их прийти к согласию. Мы предложили много вариантов», — сказала Абласова.

Компания «Берекет» строит большой торговый центр взамен закрытого рынка, куда и предлагает перейти продавцам. Однако торговцы выступают против, потому что арендная плата в центре будет дороже, чем на рынке.

В администрации заявляют, что на рынке трудились 790 человек, однако торговцы настаивают на числе в 1500 человек.

Владелица контейнера на рынке «Берекет универсал» Махабат Шамшиева сообщила изданию «Спутник», что другие продавцы собираются вызвать электрика и подключить электричество за свой счет.

«Глава базара Индира [Абласова] пришла вместе с 15-20 сторожами и 6-7 высокими мужчинами. Они зашли в подвал и порезали электрические провода, сломали оборудование. Счетчики [сломанные] лежат на полу», — сказала Шамшиева.

По словам Шамшиевой, она выкупила торговое место на рынке за $35 тысяч, а также у нее есть кредит в миллион сомов. Она утверждает, что ей будет некуда пойти, если руководство выгонит ее и других торговцев из «Берекет универсала».

Это не первый раз, когда продавцы «Берекет универсала» спорят с руководством базара. В марте и апреле этого года они выходили на митинг, где обвиняли администрацию в том, что их «заставляют» уходить с их рабочих мест и вынуждают выкупить место в новом торговом комплексе.

Перевод торговцев в новое здание происходит после нескольких крупных пожаров, которые произошли на рынке в 2018 году. Тогда сгорело здание на пересечении улиц Киевской и Кулиева, взамен которого администрация рынка практически построила новый комплекс, вложив в него собственные деньги.