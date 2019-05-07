По словам члена политсовета СДПК Нурбека Касымбекова, Атамбаев написал заявление еще 20 апреля, однако его оформили только через 17 дней.

Прокуратура начала расследование по статьям «Подмена документов» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Мы отправляли в минюст три предупреждения, что такое может случится, но они без нашего ведома заменили нашего руководителя и адрес. Это незаконно», — сказал Касымбеков.

Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста 18 апреля — его сменил лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов. Последний потребовал от Атамбаева отдать ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего Сооронбая Жээнбекова. На съезде движения 3 апреля Абдрахманова выбрали председателем.

Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.

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