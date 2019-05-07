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Сотрудник Министерства экономики Кубанычбек Исабеков пояснил «Клоопу», Госкомитет нацбезопасности планировали назначить ответственным за отслеживание и регулирование интернет-трафика после поручения Совета безопасности.

«В ходе повторного обсуждения решили, что ГКНБ не должен этим заниматься. В данный момент проект постановления дорабатывается. Сейчас рассматривается, чтобы Госкомитет связи и информационных технологий был ответственным ведомством», — добавил Исабеков.

Он заявил, что решение об изменении ответственного госоргана по отслеживанию интернет-трафика не связано с публикациями в СМИ.

«Это вообще с этим не связано. Мы только поддерживаем то, что СМИ это публикуют. Мы открыты к работе, чтобы и народ, и бизнес знал, какие меры предпринимаются. [ГКИТиС] предложили в ходе согласования с госорганами», — сказал Исабеков.

Он заверил, что предлагаемые инициативы никак не отразятся на стоимости интернета для конечного пользователя.

«Постановление направлено на налоговое администрирование именно тех, кто работает в тени и уклоняется от налогообложения. У тех, кто работает чисто, никаких проблем не будет», — сказал представитель министерства.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов также заявил «Клоопу», что спецслужбы не планируют заниматься учетом трафика.

«Там [прописаны] Государственная налоговая служба, Таможенная служба при правительстве и ГКИТиС. На сайте правительства опубликовали рабочий вариант, а по новому варианту нас уже нет», — сказал Сулайманов.

Проект постановления об учете и регулировании интернет-трафика в Кыргызстане был опубликован на сайте правительства 25 апреля. Там ответственным органом предлагалось сделать ГКНБ.

Министерство экономики опубликовало 3 мая пресс-релиз, где ГКНБ уже не упоминается ведомством, ответственным за отслеживание интернет-трафика.

По задумке авторов постановления, данные со входящего и исходящего трафика будут собирать при помощи специального оборудования, установленного на границах страны. Там происходит прием трафика с транзитных каналов из Казахстана и России.

В постановлении говорится, что операторы связи будут обязаны предоставить ответственному органу доступ к своим точкам по приему интернета, чтобы он установил оборудование для учета трафика. После этого, данные о трафике будут передаваться в ответственный орган, а оттуда — в налоговую службу.

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