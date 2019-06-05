Экс-президент Алмазбек Атамбаев посетил праздничную молитву в мечети села Арашан в честь окончания священного месяца Рамазан. После мечети Атамбаев отправился в мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где прочитал поминальную молитву в память жертвами апрельской революции 2010 года.

После того, как президентом стал приемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков, экс-президент не встречался с ним ни на одном публичном мероприятии. Все это происходит на фоне их затяжного конфликта. На масштабные государственные празднества или поминальные мероприятия приходит только экс-президент Роза Отунбаева.