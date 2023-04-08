Президент Садыр Жапаров 7 апреля совершил намаз в Республиканской центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

По его словам, президент также провел ифтар для всех присутствующих прихожан мечети и выступил с короткой речью перед ними, поздравив их со священным месяцем Рамазан.

«Он пожелал, чтобы в священный месяц народ Кыргызстана преумножил свои благие начинания и пожинал их плоды, а мир и дружба в семьях и обществе только укреплялись» — написал Султанбаев.