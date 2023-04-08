6 апреля прошел форум по направлениям реформирования системы образования в Кыргызстане. На нем выступили глава Кабмина Акылбек Жапаров и министр образования Каныбек Иманалиев. Оба поделились планами, как власти намерены реформировать систему образования.

Пять шагов от Жапарова

Глава Кабмина в своем выступлении обозначил пять основных направлений по реформированию системы образования. По мнению главы Кабмина, первое, что нужно это «полностью пересмотреть» учебные программы и адаптировать их к современным требованиям рынка труда.

«Время половинчатых решений уже давно прошло. Процесс адаптации мы должны были начать уже очень давно. Пока мы пилотировали разные программы, пробовали то одно, то другое, ездили по разным странам и конференциям: перенимать успешный опыт — уже сменилось несколько эпох. Сегодня не то что мы, а передовые страны столкнулись с тем, что даже самые современные системы образования оказались не готовы к шоку всеобщего доступа к искусственному разуму. Сегодня школы и университеты по всему миру полностью пересматривают подход к домашним заданиям, рефератам и сочинениям, потому что такие программы, как Чат GPT, за несколько секунд производит тексты самого высокого качества», — рассказал он.