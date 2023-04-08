6 апреля прошел форум по направлениям реформирования системы образования в Кыргызстане. На нем выступили глава Кабмина Акылбек Жапаров и министр образования Каныбек Иманалиев. Оба поделились планами, как власти намерены реформировать систему образования.
Пять шагов от Жапарова
Глава Кабмина в своем выступлении обозначил пять основных направлений по реформированию системы образования. По мнению главы Кабмина, первое, что нужно это «полностью пересмотреть» учебные программы и адаптировать их к современным требованиям рынка труда.
«Время половинчатых решений уже давно прошло. Процесс адаптации мы должны были начать уже очень давно. Пока мы пилотировали разные программы, пробовали то одно, то другое, ездили по разным странам и конференциям: перенимать успешный опыт — уже сменилось несколько эпох. Сегодня не то что мы, а передовые страны столкнулись с тем, что даже самые современные системы образования оказались не готовы к шоку всеобщего доступа к искусственному разуму. Сегодня школы и университеты по всему миру полностью пересматривают подход к домашним заданиям, рефератам и сочинениям, потому что такие программы, как Чат GPT, за несколько секунд производит тексты самого высокого качества», — рассказал он.
Жапаров добавил, что надо отказаться от идеи «постепенно и поэтапно догнать передовые страны», и вместо этого необходимо осуществить «скачкообразный переход».
Второе — это повышение качества преподавания. Он отметил, что в Кыргызстане у учителей должны быть возможности для профессионального роста и повышения квалификации.
В качестве третьего направления Жапаров обозначил развитие инфраструктуры и доступность образования. По его словам, власти будут активно строить школы, детские сады и новые кампусы университетов. Он отметил, что Минобразу нужно возродить издательство «Мектеп» и адаптировать учебники из разных стран мира для обучения и внедрения в школах страны.
Четвертым направлением, по мнению Жапарова, должно стать внедрение гибкого подхода к образованию. По его словам, чтобы кыргызстанцы могли успешно конкурировать на мировом рынке труда, им необходимо уметь адаптироваться к быстро меняющимся условия. В этом им должны помочь онлайн-курсы и модульное обучение.
Пятое направление по реформированию системы образования — это формирование творческого и критического мышления.
«В современном мире информации особенно важно уметь анализировать данные, принимать обоснованные решения и работать в команде. Мы должны внедрить в образовательный процесс элементы проектного обучения, кейс-метода и дискуссионных форматов, чтобы стимулировать развитие творческого и критического мышления у наших учеников», — сказал Жапаров.
В заключение глава Кабмина «выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать эти пять шагов» для реформирования системы образования.
Выведем вузы и школы на новый уровень
Глава Минобраза Каныбек Иманалиев в свою очередь рассказал о ближайших задачах, поставленных перед министерством.
По его словам, к 2030 году поставлены следующие задачи:
- не менее 300 государственных школ должны пройти международную аккредитацию;
- результаты по ОРТ должны увеличиваться каждый год на 5 баллов и достичь не менее 150 баллов;
- 5-7 вузов должны войти в Tоп-1000 лучших университетов мира;
- увеличить экспорт образовательных услуг в 2 раза;
- в научно-метрическом рейтинге Кыргызстан должен подняться с 126-го на 80-е место. Требования к защите докторских и кандидатских диссертаций будут усилены. Кыргызстан может конкурировать в мировой науке и инновациях только тогда, когда начнет писать не менее 5000 качественных научных статей в год.
Также по словам министра, необходимо к 2030 году увеличить охват детей дошкольным образованием до 85-90%. Для этого к 2024 году откроют 560 детских садов краткосрочного пребывания, которые охватят 40 тысяч детей.
Кроме того, министерство разработает приложение «Биринчи мугалим» для оценки качества работы учителя, помощи ему в улучшении навыков, определении своего рейтинга. Также ведомство в этом году реализует социальный проект «Ассоциация выпускников», по которому выпускники по своей инициативе могут делать вклады в школу через приложения электронных платежей.
Расходы на образование ежегодно занимают одну из самых крупных доль бюджета Кыргызстана. Так, страна в 2021 году потратила 6,1% к ВВП на образование — больше всех в странах ЕАЭС. В 2022 году Кыргызстан потратил на образование почти 45 млрд сомов.
Однако, как говорят эксперты, большие расходы не приводят к росту качества образования. Всемирный банк с 2014 по 2019 год проводил исследование эффективности расходов Кыргызстана на образование. Эксперты организации пришли к выводу, что, несмотря на ощутимый рост расходов на образование, результаты обучения остаются низкими, а доступ к дошкольному и полному среднему образованию — проблематичным.
Фото на главной: Гульжан Турдубаева / «Азаттык».