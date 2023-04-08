Кыргызстанские дзюдоисты завоевали три медали в первый день Кубка Азии среди кадетов и молодежи, который проходит в Алматы. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Кыргызстана.

Серебро завоевали Жанар Жолдошева (57 кг) и Нурмухаммед Муратов (72), бронзу — Алина Молдокулова (57).