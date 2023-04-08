Кыргызстанские дзюдоисты завоевали три медали в первый день Кубка Азии среди кадетов и молодежи, который проходит в Алматы. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Кыргызстана.
Серебро завоевали Жанар Жолдошева (57 кг) и Нурмухаммед Муратов (72), бронзу — Алина Молдокулова (57).
Кубок Азии по дзюдо в Алматы стартовал 7 апреля. В нем принимают участие более 400 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Греции, Гонконга, Грузии, Монголии и США. Турнир продлится до 9 апреля.