Госкомитет нацбезопасности 4 июня вызвал на допрос члена партии «Республика» Каната Мидина уулу из-за его поста в фейсбуке о расследовании «Азаттыка», которое посвящено семье Матраимовых.

«Все было вежливо, никакого давления не было. Я думаю, ничего серьезного нет, потому что это наше конституционное право выражать свое мнение. Если даже мы говорим о митингах, то это конституционное право проводить митинги, мирные собрания», — сообщил Мидин уулу на своей странице после допроса.

Он добавил, что спецслужбы назначили филологическую экспертизу его публикации и ждут ее результатов. Экспертизу проводят, чтобы узнать, были ли в его обращении призывы к свержению к власти.

Мидин уулу опубликовал видеообращение к кыргызстанцам 30 мая после публикации расследования «Азаттыка» о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

В своем видеообращении он обвинил власти и парламент в бездействии и предложил кыргызстанцам выйти на митинг, чтобы показать, что власть — это народ. Также он потребовал роспуска парламента, отставки правительства и президента, если не начнется борьба с коррупцией.

«Представьте, этот денежный оборот только одного клана, одной семьи только в одной отрасли — через банк 700 млн долларов выводят. А наличными сколько денег вывели? В целом, наверное там крутятся около двух млрд долларов. И это только одна отрасль, есть еще энергетика, горная добыча, торговля лекарствами и другие отрасли. Сколько кланов на сегодня ведут свой бизнес в этих областях? Их бизнесы процветают», — сказал он в своем видео.