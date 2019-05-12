Суд назначил меру пресечения врачам, задержанным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывший глава медуправления ГСИН Акылбек Асанов и врач Министерства здравоохранения Канат Бектемиров отправлены под домашний арест, а начальник центральной больницы колонии №47 Фархад Атаходжаев арестован на два месяца.

Ранее также задержанные по этому делу врач-онколог Эмиль Макимбетов и гематолог Ирина Цопова были водворены в СИЗО-1 до 27 июня.

Свидетелем по делу проходит экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев, который в 2013 году — в период освобождения Батукаева — руководил ГСИН. Он же рекомендовал вызвать на допрос еще шесть политиков — экс вице-премьера Шамиля Атаханова, экс-депутата Феликса Кулова, экс-депутата Болота Шера, оппозиционера Омурбека Текебаева, экс-президента Алмазбека Атамбаева и и бывшего генерального прокурора Аиду Салянову.

По словам Рысалиева, после отъезда Батукаева он говорил с криминальным авторитетом и тот рассказал ему, кому заплатил за свое освобождение.

По информации 24.kg, по делу также проходят Шамиль Атаханов, бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывшие депутаты Дамира Ниязалиева, Болот Шер и Ташполот Балтабаев и директор центра гематологии Абдухалим Раимжанов.

Освобождение Батукаева

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013. Нарынский горсуд освободил Батукаева из-за диагноза «острый лейкоз крови», который поставила специальная медкомиссия и врач колонии строгого режима №24.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Из-за чего Нарынский горсуд отменил свое решение об освобождении Батукаева. Однако последний уже покинул страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве в 2005 году депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, когда те приехали с визитом в колонию в селе Молдовановка.