Экономист Максат Мамытканов, ранее возглавлявший отдел ГКНБ по экономическим преступлениям, заявил, что бюджет ежегодно теряет 5 млрд сомов из-за контрабанды топлива.

Ранее эксперты озвучивали сумму на 2 млрд меньше. Министерство экономики утверждает, что 25 % от всего топлива в Кыргызстане доставлено контрабандой. Эксперты говорят, что это 300 тысяч – 350 тысяч тонн в год, а в бюджет недопоступает 3 млрд сомов в год.

Казахстан еще в 2018 году предложил Кыргыстану поставить 100 тысяч тонн бензина марки А92 без экспортных пошлин — пока Кыргызстан медлит с решением, бюджет теряет деньги на контрабанде. Министр экономики Олег Панкратов ранее говорил, что соглашение находится на стадии подписания.

В том же 2018 году было подписано соглашение с Россией, по которому без пошлин в Кыргызстан должны доставить 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

Контрабанда и борьба контрабандистов за рынок

Контрабанда ГСМ в Кыргызстане существует давно, но в начале 2019 года в Токмаке произошла перестрелка между контрабандными группировками, что снова привлекло внимание общества и СМИ к незаконному ввозу топлива.

Тогда один из пострадавших обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову и заявил, что с контрабандой связан депутат парламента Урмат Самаев. Самаев сначала утверждал, что его не было в городе — а после признал, сказав, что «примирял стороны».

На границе двух государств действительно часто пресекают контрабанду топлива. Только за первую неделю мая через границы в Таласской и Чуйской областях пытались провести несколько сотен тонн. Например, 3 мая на пункте «Чон-Капка-автодорожный» — 29 тонн бензина, 4 мая — 100 тонн, 6 мая на пункте «Чалдыбар-автодорожный» — 143 тонны.

Часто контрабандисты просто провозят топливо под видом других товаров, но иногда действительно создают приспособления для перекачки бензина — например, в 2012 году ГКНБ обнаружил подземный канал для контрабанды ГСМ. Контрабандисты тогда построили подземный трубопровод, который вел из Казахстана в Кыргызстан и проходил под рекой Чу.