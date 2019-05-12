Директора гимназии №1 в Новопавловке сменили на время проверки — ранее родители учеников жаловались на регулярные сборы денег. Исполняющей обязанности директора стала бывшая глава бишкекской гимназии №5, против которой в 2012 году бастовали учителя.

После скандала со сборами, из-за которых родители учеников вышли протестовать, школу в Новопавловке обещали проверить спецкомиссия и прокуратура. Генпрокуратура начала проверку лицея в середине апреля. Тогда сообщалось, что ежегодно с родителей собирают сумму в 28,5 миллионов сомов.

Минобразования сообщило, что директора Диляру Абдуллаеву временно отстранили от работы на время проверки, исполняющей обязанности директора назначена бывшая глава бишкекской гимназии №5 Элнура Мусаева.

По словам Абдуллаевой, она решила временно оставить свою должность, чтобы родители учеников не обвиняли ее в «давлении и вмешательстве». Она считает, что обвинения родителей в поборах необоснованны — государство покрывает только часть затрат школы, а все остальное приходится оплачивать родителям.

Конфликт в бишкекской гимназии

Исполняющая обязанности директора гимназии в Новопавловке Элнура Мусаева была уволена с поста директора бишкекской гимназии приказом бывшего министра образования Каната Сыдыкова в 2010 году, а в 2012 по решению Верховного суда была восстановлена в должности.

Тогда же часть коллектива школы начала бастовать против возвращения директора, утверждая, что они «против возвращения коррупции». Администрация школы называла 40 учителей, выступающих против возвращения Мусаевой, «обиженными» и настаивала, что обвинения в коррупции против директора не подтвердились, поэтому она возвращается.