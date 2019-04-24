Митинг против сбора денег в лицее №1 в Новопавловке. Фото: издание 24.kg

Директор лицея №1 Диляра Абдуллаева сообщила журналистке «Клоопа», что она 22 апреля написала заявление и пока отстранена от работы директором. Сейчас Генпрокуратура и финансовая полиция проверяют, как в школе тратились деньги.

По словам Абдуллаевой, она решила временно оставить свою должность, чтобы родители учеников не обвиняли ее в «давлении и вмешательстве».

Абдуллаева считает, что обвинения родителей в поборах необоснованны — государство покрывает только часть затрат школы, а все остальное приходится оплачивать родителям.

«Есть классы с полным пребыванием дня. Родители оплачивают трехразовое питание детей, с ними дополнительно занимаются учителя во второй половине дня. Эти родители платят [по три тысячи сомов в месяц], но большая часть уходит на доплату учителям», — пояснила директор.

По ее словам, лицей оснащен согласно статусу «инновационной школы» — в нем установлены интерактивные доски, а у некоторых учителей есть личные компьютеры.

Между тем, родители учеников лицея вышли на митинг к зданию парламента 24 апреля. Они потребовали уволить директора школы, прекратить сборы денег и ликвидировать фонд при школе, который собирает средства с родителей учеников.

По словам родителей, руководство лицея ежемесячно собирает около 2 миллионов сомов. Одна из митингующих Жидегуль Кожошева заявила, что родители учеников ежемесячно сдают от 500 до 3 тысяч сомов в фонд развития при лицее.

«Фонд родители создавали для развития школы, улучшения материально-технического состояния учебного заведения. Но оно оставляет желать лучшего. Парт не хватает», — сказала Кожошева.

Генпрокуратура начала проверку лицея в середине апреля. Тогда сообщалось, что ежегодно с родителей собирают сумму в 28,5 миллионов сомов.

Ведомство проверит, на что были потрачены деньги, выделенные лицею государством.

«Генпрокуратура имеет право проверять только те средства, которые на счет школы переводило государство через районные айыл окмоту. Школьные фонды являются негосударственным субъектом, и для их проверки мы привлекли к этому делу сотрудников ГСБЭП. Сейчас ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

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