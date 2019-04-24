Городские власти сделали это на следующий день после того, как фотографии с неправильно установленными трибунами появились в СМИ.

«После асфальтирования, стулья в первом ряду стали неудобными. […] Но эти стулья будут убраны оттуда и перенесены в другие места», — объяснил пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров.

В декабре прошлого года международная организация ТЮРКСОЙ объявила Ош культурной столицей тюркского мира на 2019 год. После этого власти реконструировали главный стадион Оша, а государственные здания и многоэтажные дома перекрасили.