Дамирбек Асылбек уулу в суде. Фото: Ринат Ибаев / RFE / RL

Специализированный межрайонный суд Алматы 24 апреля приговорил бывшего депутата кыргызского парламента Дамирбека Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы. Власти Казахстана выдворят его из страны после того, как срок его заключения подойдет к концу.

Экс-депутата признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде».

«Признать виновным Дамирбека Асылбека уулу и назначить путем сложения 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитал судья приговор.

По мнению следствия, Дамирбек Асылбек уулу руководил организованной преступной группировкой, которая занималась контрабандой китайских товаров из Кыргызстана в Казахстан и Россию. За год группировка провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге (более миллиона долларов), из-за чего в казну не было выплачено более 99 миллионов тенге (более 250 тысяч долларов) таможенных выплат.

Дамирбек Асылбек уулу до задержания казахскими спецслужбами был депутатом кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан».

После задержания стало известно о его двойном гражданстве — кыргызском и казахском, и именно это стало причиной отзыва его депутатского мандата. Асылбек уулу перестал быть депутатом в апреле 2018 года.