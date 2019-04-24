Бывший верховный муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов заявил, что кыргызстанцам не следует выходить на митинги против добычи урана на Иссык-Куле. Видеозапись, в которой он это говорит, выложил YouTube-канал «Корогоч ТВ», а не официальный канал Жалилова.

По его мнению, таким образом люди могут стать «политической игрушкой» в руках «нечистоплотных людей» и их обманут.

«Сохранение природы — наша обязанность, и об этом говорится и в шариате. В тоже время Бог дал нам богатство в виде полезных ископаемых […] Очень часто люди обманываются о вреде тех или иных месторождений. Но есть мнение, что если очистить землю от вредной руды, то природе будет только польза», — заявил Жалилов.

Он также приводит слова главы Госагентства по охране окружающей среды Абдыкалыка Рустамова о том, что вывоз урана в будущем положительно повлияет на окружающую среду.

«Нет надобности митинговать. Если все начнут выходить на митинги, то инвесторы просто перестанут приезжать в Кыргызстан, а значит, и вкладывать в нашу страну никто не захочет», — сказал Жалилов.

В интервью «Клоопу» экс-муфтий подтвердил сказанные в видео слова, однако не ответил на вопрос, почему на его официальном канале нет этого ролика.

По его словам, некоторые люди, возможно, неправильно поняли суть его высказываний.

«Сначала нужно уточнить, действительно ли [добыча урана] вредит окружающей среде или нет. Я ранее говорил и буду говорить, что не уточнив это, выходить на митинги неправильно», — сказал Жалилов.

Жалилов считает, что людям стоит быть осторожнее в этом вопросе, потому что митинги могут нести политическую окраску.

Чубак ажы Жалилов занимал пост муфтия Кыргызстана в 2010-2012 годах, сейчас он остается одним из самых влиятельных религиозных деятелей в стране. На YouTube-канал Жалилова — «Насаат Медиа» — подписаны более 445 тысяч человек.

Добыча урана на Иссык-Куле

Инвесторы, разрабатывающие урановое месторождение Таш-Булак, заявили о прекращении всей работы из-за недовольства местных жителей на Иссык-Куле.

Кыргызстанцы выступают против добычи урана в Иссык-Кульской области из-за угрозы загрязнения окружающей среды. Местные жители уже неоднократно выходили на митинги и требовали закрыть месторождение. Онлайн-петиция на сайте change.org уже набрала более 25 тысяч подписей.

После этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Глава правительства создал комиссию, которая должна «тщательно» изучить воздействие работ на урановом месторождении на окружающую среду.

Соавтор: Элвира Акимова